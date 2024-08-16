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Основатель Zenden отреагировал на признание его иноагентом

Основатель Zenden Павлов заявил, что его признали иноагентом из-за работы

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Михаил Терещенко/ТАСС

Основатель и президент обувной компании Zenden Андрей Павлов (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с телеканалом RTVI заявил, что он был признан иностранным агентом из-за своей профессиональной деятельности.

По словам бизнесмена, он гордится своей работой, своими аналитическими статьями по ситуации в экономике России, по налоговому законодательству. Предприниматель утверждает, что он «очень хорошо наступил на хвост» кому-то из «пятой колонны».

Он также сказал, что на новый уровень выходит его «спор с организованными преступными группировками из состава» Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Это будет еще один повод в суде разобрать и наше налоговое дело — у нас же длятся споры лет восемь с сотрудниками ФНС», — продолжил Павлов.

Также глава Zenden рассказал, что ему «давно уже, несколько месяцев» — особенно после Петербургского международного экономического форума — намекали, что его внесут в реестр иноагентов, если он не прекратит критиковать «организованную преступную группу в составе ФНС». Он отметил, что на этом жизнь не заканчивается.

«Как говорил товарищ Сталин: «Если вас ругают ваши враги, значит вы делаете все правильно», — добавил президент компании.

16 августа сообщалось, что министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Андрея Павлова.

Ранее Минюст внес в список иноагентов экс-премьера России.

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