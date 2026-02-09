Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово

Структура аэропорта Шереметьево («Перспектива») подписала договор с ПСБ на приобретение Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьево, передает РИА Новости.

«АО «МАШ» в лице 100% дочерней компании ООО «Перспектива» и ПАО «Банк ПСБ» сообщают о подписании договора о продаже аэропорта «Домодедово», — отмечается в сообщении.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко отметил, что после покупки аэропорта предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности, поскольку Домодедово — это разрозненный актив из 25 компаний с убытками около 10 млрд рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.

По его словам, в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово вложений не было десятки лет. Поэтому на данный момент важно сформировать «программу оздоровления аэропорта», отметил Василенко.

Стоимость сделки — более 66,1 млрд рублей — была определена по результатам прошедшего на площадке «РТС-тендер» 29 января 2026 года аукциона.

Начальная цена объекта составляла 132,3 млрд рублей, хотя до этого эксперты оценивали коммерчески оправданную стоимость аэропорта в сумму от 20 до 90 млрд рублей.

На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, а также рядом связанных с ним компаний.

