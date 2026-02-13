«До миллиона»: россиянам назвали цены на отдых в Турции в 2026 году

Предстоящим летом на отдых на турецких курортах подорожает на 3-5%. При этом разбег в ценах будет существенным – можно будет слетать туда как за 120 тыс. рублей, так и за миллион, рассказал НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Рост цен на 3-5% — это не серьезное повышение, а только «поправка на ветер», считает эксперт. Он также отметил, что многие отели, напротив, пересматривают цены в сторону снижения для привлечения гостей, и резкого скачка цен на текущий год не прогнозируется.

По словам Арзуманова, отдых в пятизвездочном отеле семье из двух человек обойдется в среднем в 150 тыс. рублей, но многое зависит от уровня гостиницы, даты поездки и так далее.

«Можно слетать и за 120 тысяч рублей, а можно и за миллион при желании отдохнуть», — заключил турэксперт.

До этого представитель туристической индустрии, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер заявил, что туристическая отрасль в Турции не готова идти на радикальные меры и отказываться от системы «все включено» на фоне наплыва российских туристов. Такие изменения нанесли бы ущерб всему туристическому сектору, отметил он.

Ранее в Турции отозвали лицензию у популярной среди туристов платежной системы.