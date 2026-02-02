Отельеры Турции рассказали, что будет с системой «все включено»

В Турции не будут менять систему «все включено»

В Турции туристическая отрасль не готова идти на радикальные меры и отказываться от системы «все включено» на фоне наплыва российских туристов. Об этом РИА Новости рассказал представитель туристической индустрии, владелец одного из известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

Такие изменения нанесли бы ущерб всему туристическому сектору, отметил он.

«Кардинальные изменения системы «все включено» в нынешних условиях стали бы выстрелом в ногу для турецкого туризма», — заявил Бильгинер агентству.

Отельер пояснил, что система «все включено» делает Турцию более привлекательной для туристов на международном туристическом рынке.

По его мнению, предсказуемость расходов и понятный формат отдыха — это то, что нужно массовому туристу, в том числе и из России, особенно на фоне роста цен и нестабильности на других направлениях.

Кроме того, Бильгинер считает, что резкие изменения в модели обслуживания туристов повлекут за собой снижение загрузки отелей и поиск туристами других вариантов на рынке, что негативно скажется на туризме в Турции.

Отельер отметил, что перестройка системы, заточенной под долгосрочные контракты с турфирмами и массовый поток, приведет к перестройке всей цепочки — от ценообразования до закупок.

В 2025 году доходы Турции от туризма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6,8% и превысили $65 млрд.

