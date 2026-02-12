Размер шрифта
Раскрыт объем операций с криптовалютами в России

Минфин: объем операций с криптовалютами в России достигает 50 млрд рублей в день
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В России объем операций с криптовалютами составляет порядка 50 млрд рублей в день. Об этом сообщил заместитель главы Минфина РФ Иван Чебесков, выступая на конференции Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», передает ТАСС.

Он отметил, что объемы использования «крипты» в стране только увеличились. По словам замминистра, в этой деятельности задействованы миллионы россиян.

Также Чебесков заявил, что такая динамика говорит о существенном интересе граждан к цифровым активам как инструменту сбережений. Вместе с тем он обратил внимание, что ранее Минфин неоднократно отмечал масштаб рынка, оценивая его в триллионы рублей.

В феврале эксперт в сфере криптовалюты и инвестиций в DeFi Иван Шашков спрогнозировал, что минимальный курс биткоина в 2026 году может достичь $29–30 тыс.

В декабре первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что в ЦБ предложили ввести для россиян ограничения на покупку криптовалют. По его словам, регулятор согласен допустить на крипторынок квалифицированных инвесторов при условии, что те пройдут определенное тестирование.

Ранее россиянам рассказали, как криптовалюта может стать в их жизни «обычным явлением».
 
