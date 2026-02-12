Раскрыт объем операций с криптовалютами в России

Минфин: объем операций с криптовалютами в России достигает 50 млрд рублей в день

В России объем операций с криптовалютами составляет порядка 50 млрд рублей в день. Об этом сообщил заместитель главы Минфина РФ Иван Чебесков, выступая на конференции Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», передает ТАСС.

Он отметил, что объемы использования «крипты» в стране только увеличились. По словам замминистра, в этой деятельности задействованы миллионы россиян.

Также Чебесков заявил, что такая динамика говорит о существенном интересе граждан к цифровым активам как инструменту сбережений. Вместе с тем он обратил внимание, что ранее Минфин неоднократно отмечал масштаб рынка, оценивая его в триллионы рублей.

В феврале эксперт в сфере криптовалюты и инвестиций в DeFi Иван Шашков спрогнозировал, что минимальный курс биткоина в 2026 году может достичь $29–30 тыс.

В декабре первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что в ЦБ предложили ввести для россиян ограничения на покупку криптовалют. По его словам, регулятор согласен допустить на крипторынок квалифицированных инвесторов при условии, что те пройдут определенное тестирование.

