Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Финляндии обанкротилось рекордное за 29 лет число компаний

Власти Финляндии сообщили о рекордном с 1997 года числе банкротств компаний
Global Look Press

В Финляндии в январе обанкротилось рекордное за последние десятилетия число компаний. Об этом сообщило статистическое управление страны.

«В январе 2026 года было инициировано 385 дел о банкротстве», — отмечается на сайте ведомства.

Отмечается, что сопоставимый показатель в последний раз фиксировался в октябре 1997 года.

По итогам 2025 года в Финляндии обанкротились более 3,9 тыс. компаний, что стало рекордом с 1996 года.

8 декабря доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что кризис в Финляндии, спровоцированный разрывом связей с Россией, может обернуться для страны экономической катастрофой.

По его словам, Финляндия выделяет значительную часть ресурсов не на помощь собственному бизнесу и гражданам, которые нуждаются в финансовой поддержке из-за кризисной ситуации в стране, а на военные авантюры. Согласно официальным данным, в 2026-м Хельсинки направит на оборону €6,3 млрд. Как отметил Зайнуллин, такая «самоубийственная политика» может больно ударить по экономике страны.

В ноябре немецкая газета Der Tagesspiegel писала, что Финляндия скатывается от продолжительной стагнации к полноценному экономическому спаду. Экономист Йоонас Тухкури пояснил, что причинами подобной ситуации стали устаревшая структура промышленности, недостаточное разнообразие продукции, региональные диспропорции.

Ранее в Финляндии заявили, что страна рискует повторить судьбу Украины.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!