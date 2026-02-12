В Финляндии обанкротилось рекордное за 29 лет число компаний

Власти Финляндии сообщили о рекордном с 1997 года числе банкротств компаний

В Финляндии в январе обанкротилось рекордное за последние десятилетия число компаний. Об этом сообщило статистическое управление страны.

«В январе 2026 года было инициировано 385 дел о банкротстве», — отмечается на сайте ведомства.

Отмечается, что сопоставимый показатель в последний раз фиксировался в октябре 1997 года.

По итогам 2025 года в Финляндии обанкротились более 3,9 тыс. компаний, что стало рекордом с 1996 года.

8 декабря доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что кризис в Финляндии, спровоцированный разрывом связей с Россией, может обернуться для страны экономической катастрофой.

По его словам, Финляндия выделяет значительную часть ресурсов не на помощь собственному бизнесу и гражданам, которые нуждаются в финансовой поддержке из-за кризисной ситуации в стране, а на военные авантюры. Согласно официальным данным, в 2026-м Хельсинки направит на оборону €6,3 млрд. Как отметил Зайнуллин, такая «самоубийственная политика» может больно ударить по экономике страны.

В ноябре немецкая газета Der Tagesspiegel писала, что Финляндия скатывается от продолжительной стагнации к полноценному экономическому спаду. Экономист Йоонас Тухкури пояснил, что причинами подобной ситуации стали устаревшая структура промышленности, недостаточное разнообразие продукции, региональные диспропорции.

Ранее в Финляндии заявили, что страна рискует повторить судьбу Украины.