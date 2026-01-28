Европейский бизнес начал рассматривать возможность возвращения на российский рынок после завершения специальной военной операции на Украине. Об этом в комментарии ТАСС заявила депутат Госдумы Алена Аршинова.

Поводом для таких выводов стали слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который ранее отметил, что после окончания конфликта европейские предприниматели будут стремиться как можно быстрее возобновить деловые контакты с Россией. По мнению парламентария, экономические интересы постепенно берут верх над политической риторикой, а жители Европы заинтересованы в стабильности, доступных ресурсах и прибыли, а не в убытках, вызванных антироссийскими настроениями.

Аршинова подчеркнула, что по мере приближения выполнения задач СВО европейские компании начинают переосмысливать свою позицию и отходить от политики русофобии, осознавая перспективы работы на российском рынке.

Депутат также напомнила, что после начала спецоперации страны Запада рассчитывали использовать бизнес как инструмент давления на Россию, однако эти ожидания не оправдались. По ее оценке, несмотря на потери, российская экономика сумела адаптироваться к санкциям, сохранить устойчивость и в настоящее время продолжает процесс восстановления и укрепления.

Ранее премьер Словакии назвал запрет на импорт газа из России «идеологической глупостью».