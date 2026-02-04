LG опровергла уход с российского рынка

LG заявила о сохранении бренда и бизнеса в России

Южнокорейская компания LG Electronics продолжает присутствие на российском рынке и не планирует уходить из страны. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

В LG Electronics уточнили, что деятельность в России сохраняется в целях поддержания бренда. При этом компания прекращала поставки своей продукции на российский рынок — это решение было принято в марте 2022 года.

В январе 2026 года LG Electronics подала в Роспатент заявки на регистрацию брендов Express Fill и Hyper Radiant Color Tech. Под первым обозначением компания планирует реализовывать в России бытовую технику, промышленное оборудование и кухонные приборы, а под вторым — телевизоры, светодиодные дисплеи и сенсорные экраны.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, российское юридическое лицо LG Electronics продолжает работу. По итогам 2024 года его выручка выросла на 13% в годовом выражении и составила 41 млрд рублей, тогда как чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,6 млрд рублей.

Еще в марте прошлого года The Korea Times сообщала, что крупные южнокорейские корпорации, включая LG Electronics, Hyundai Motor и Samsung Electronics, рассматривают возможность возвращения на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций.

Ранее Samsung подала заявки на регистрацию новых товарных знаков в России.