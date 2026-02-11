Назван вид продуктов, который подешевел для россиян за последний год

Минсельхоз заявил о снижении цен на овощи по сравнению с началом 2025 года

Цены овощей от российских производителей сейчас ниже, чем год назад, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минсельхоза России.

В ведомстве добавили, что еще сильнее овощи подешевеют предстоящей весной, когда на рынок поступит парниковый урожай, а следом за ним — продукция с открытого грунта.

В целом ценообразованию на российском рынке овощей свойственна «ярко выраженная сезонность» — особенно для огурцов, отметили в министерстве.

«В зимний период эта продукция традиционно дорожает в связи с переходом на тепличные овощи, которые требуют больших затрат на производство», — пояснили в Минсельхозе.

О снижении отпускных цен на овощи у производителей по сравнению с 2025 годом министерство заявляло в конце января: по его данным, огурцы подешевели на 5,7% (до 143,3 рубля за килограмм), а помидоры — на 17% (до 144,3 рубля за килограмм).

Также, по словам заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, в 2025 году подешевели овощи из так называемого борщевого набора: капуста — на 27,7% и картофель — на 24,2%, лук — на 18%, свекла — на 15,2%, а морковь — на 9%.

При этом доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов предупредил, что в ближайшие несколько лет овощи для россиян подорожают из-за роста издержек производства и общей инфляции.

