В России спрогнозировали подорожание овощей

Доцент Бессонов: подорожание овощей ожидается в России в ближайшие годы
В ближайшие несколько лет в России ожидается подорожание овощей. Об этом «Москве 24» заявил доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

Он отметил, что современные люди живут в условиях рыночной экономики, где всегда есть инфляция. По его словам, данный фактор можно выделить как основной в вопросе общего роста цен. Стоимость овощей будет увеличиваться, поскольку общий уровень инфляции в РФ остается достаточно высоким по сравнению с развитыми странами, где нормальным считается показатель около 2% в год, отметил эксперт.

Помимо этого, на этот показатель влияют увеличение издержек у производителей и рост доходов населения, который усиливает спрос. Свой вклад оказывает и то, что овощи являются сезонным продуктом.

«Однако в течение года будут происходить сезонные колебания: в какие-то месяцы цены могут расти быстрее, в какие-то – медленнее или даже временно снижаться. Например, на овощи открытого грунта, такие как морковь или свекла, сильно влияет урожайность», – указал Бессонов.

В конце января сообщалось, что отпускная стоимость огурцов и помидоров в России снизилась в сравнении с результатами прошлого года. Производители снизили цены на огурцы относительно 2025 года на 5,7%, до 143,3 рубля за килограмм. При этом отпускная стоимость помидоров упала на 17%, до 144,3 рубля за килограмм.

Ранее была названа ошибка, ведущая к быстрой порче фруктов и овощей.
 
