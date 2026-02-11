Размер шрифта
Законопроект о защите должников с кредитами в разных банках приняли в первом чтении

Максим Блинов/РИА Новости

Законопроект о защите интересов заемщика при реструктуризации его долга перед несколькими кредиторами прошел первое чтение в Госдуме, сообщается на ее сайте. Если его примут, должники смогут урегулировать проблемы с банками и МФО без суда и банкротства.

Эта инициатива призвана помочь миллионам россиян «снизить долговое бремя» с соблюдением их интересов, одновременно снижая потери кредитных организаций, заявил ее соавтор — первый зампред думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.

Кроме того, законопроект запрещает банкам выдавать заемщику новые кредиты в рамках урегулирования вопроса о погашении уже имеющихся долгов.

«Любые изменения условий кредитных или договоров займа в ходе реализации процедуры комплексного урегулирования задолженности могут осуществляться только в интересах заемщика, а не кредитора. И эти условия должны снижать, но ни в коем случае не повышать его долговую нагрузку», — пояснил Бахарев.

Также заемщик, согласно законопроекту, вправе подать уполномоченному по защите прав потребителей финансовых услуг жалобу на кредиторов. Ни один из них — даже не упомянутые в обращении, — не вправе судиться с заемщиком или продать его долг до решения омбудсмена.

К 2026 году совокупная просроченная задолженность россиян по кредитам достигла рекордного объема в 1,65 трлн рублей, увеличившись почти на треть за год. При этом в декабре жители страны активно оформляли новые займы на рефинансирование уже имеющихся.

Ранее россиян обвинили в злоупотреблении кредитками из-за красивых картинок в соцсетях.
 
