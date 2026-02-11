В Минпромторге захотели наказывать маркетплейсы за незаконный товарооборот

В Минпромторге РФ захотели привлекать маркетплейсы к ответственности за незаконный товарооборот. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, его слова передает ТАСС.

До этого Центральный Банк России (ЦБ РФ) предложил способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок. Так, глава департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева рассказала о предложении перехода к «открытой модели» участия банков в дисконтных программах и установить единые универсальные условия, на основании которых все финансовые организации смогут размещать свои предложения на цифровых платформах.

Лозгачева отметила, что Центробанк направил подробную механику на обсуждение в Минэкономразвития, а также в профильный комитет Госдумы. Представители крупнейших маркетплейсов в свою очередь сочли это предложение сбалансированным, но требующим обсуждения, уточнила она.

Ранее производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок.