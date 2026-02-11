Кабмин подготовил поправки по нормам получения пособий многодетными семьями

Правительство РФ подготовило поправки в законодательство, позволяющие многодетным семьям получать единое пособие при незначительном — до 10% — превышении установленного максимального уровня дохода. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

Он также напомнил, что поправки разработаны по поручению президента по итогам «Прямой линии», которая состоялась в декабре прошлого года.

Согласно изменениям, если при переоформлении пособия среднедушевой доход многодетной семьи окажется выше критерия нуждаемости, но не более чем на 10% от прожиточного минимума, то выплаты будут продлены еще на один год — их размер составит 50% от регионального прожиточного минимума на каждого ребенка, пояснил глава кабмина.

Уточняется, что поправки к законопроекту уже внесены на рассмотрение в Госдуму.

«Рассчитываем, что они будут приняты оперативно и распространят свое действие с 1 января текущего года», — резюмировал Мишустин.

В начале января президент России Владимир Путин поручил модернизировать меры поддержки семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей. Также глава государства поручил подготовить предложения о повышении доступности такси для семей с детьми и введении льготных тарифов для многодетных.

