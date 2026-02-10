Размер шрифта
В Госдуме рассказали, кому положены льготы при зачислении в детсад

Депутат Говырин: некоторые россияне имеют право на прием в детсад вне очереди
Lordn/Shutterstock/FOTODOM

Некоторым россиянам положены льготы при зачислении в детсады, то есть им предоставляется право на место в дошкольном учреждении вне очереди. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

На федеральном уровне действует норма, которая предоставляет право на первоочередной приём в детсады детей военнослужащих, а также граждан из добровольческих формирований. Распространяется это правило в том числе на усыновленных детей и малышей, которые находятся под опекой, отметил парламентарий.

«Первоочередное право установлено и для детей сотрудников полиции, в том числе в случаях гибели или смерти сотрудника. Во внеочередном порядке места предоставляются детям прокуроров, детям сотрудников Следственного комитета и детям судей», — перечислил депутат.

Кроме того, льготы при зачислении в детсад есть у семей, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Также если в детсаду есть брат или сестра ребенка, то у него появляется право на преимущественный прием в то же дошкольное учреждение.

На федеральном уровне действует рекомендательная мера о приоритетном зачислении в детсад ребенка из многодетной семьи, однако это правило имеет свои особенности в зависимости от региона, добавил Говырин.

«В заявлении льготу нужно отметить и приложить подтверждающие справки или удостоверение», — объяснил депутат.

До этого депутаты и сенаторы призвали установить приоритетный порядок зачисления в детские сады для граждан России. Авторы документа отметили, что сейчас большинство прибывающих в страну семей иностранных граждан являются многодетными, из-за чего они получают приоритет при зачислении, призвав пересмотреть это правило.

Ранее Минпросвещения предложили ужесточить требования к охранной системе школ.
 
