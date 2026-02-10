В Минстрое прокомментировали ситуацию с девелопером «Самолет»

Минстрой: ситуация с «Самолетом» на является репрезентативной для всей отрасли

Ситуация с девелопером «Самолет» не является репрезентативной для всей отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой РФ.

«Ситуация с финансовыми показателями одной конкретной компании не является репрезентативной для всей отрасли», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что «Самолет» обратился по поводу необходимости реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы компаний. Обращение «направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности».

Накануне финансовый директор компании Нина Голубничая сообщила, что девелопер «Самолет» обратился к государству не за деньгами, а за поддержкой в части субсидирования.

Как уточнила финдиректор, кредит в случае его выдачи группа направила бы на рефинансирование корпоративного долга. Его невыдача не станет для «Самолета» катастрофой, добавила топ-менеджер.

4 февраля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, написала, что «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на срок до трех лет в размере 48–50 млрд руб. Как утверждается, взамен акционеры, в частности, готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа».

