Forbes назвал предпринимателей, которые стали самыми молодыми миллиардерами

Forbes: три предпринимателя 22 лет стали самыми молодыми миллиардерами в мире
Американский журнал Forbes представил рейтинг молодых миллиардеров и предпринимателей мира в возрасте до 40 лет, которые сами заработали свое состояние.

Как пишет журнал, американские предприниматели Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха были друзьями со школы, а в 2023 году они основали стартап Mercor по подбору персонала с использованием ИИ. После оценки их компании частными инвесторами в октябре этого года они стали самыми молодыми self-made миллиардерами в мире.

По данным Forbes, состояние этих трех молодых предпринимателей оценивается в $2,2 млрд.

В 2008 году самым молодым миллиардером по версии Forbes стал Марк Цукерберг, которому на тот момент было 23 года.

В середине декабря Forbes сообщил, что американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние перешагнуло рубеж в $600 млрд.

Ранее был назван самый богатый город на Земле в 2025 году.

