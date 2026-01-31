Материнский капитал в России достиг рекордных сумм. Как поддерживают семьи в разных странах?

Пока многие развитые страны сворачивают или замораживают социальные программы, Россия поступает ровно наоборот. С 1 февраля материнский капитал снова проиндексирован, достигнув беспрецедентных размеров. Эта мера не просто выделяется на фоне глобальной экономии — она не имеет прямых аналогов в мире. Почему российская система поддержки семей считается уникальной — в материале «Газеты.Ru».

Россия планомерно усиливает помощь семьям с детьми и стимулирование рождаемости. С 1 февраля 2026 года материнский капитал снова проиндексирован. Это одна из самых масштабных и эффективных социальных инициатив в мире.

Фокус на семейные ценности

Материнский капитал в России используется как мера поддержки семей и стимулирования рождаемости уже девятнадцатый год. В этом году его должны получить около 1,7 млн семей, по прогнозам Министерства труда и социальной защиты РФ.

Примечательно, что размер материнского капитала неуклонно увеличивается, чтобы компенсировать инфляцию, невзирая на трудности, которые переживает наша страна. Это разительно отличается от мировой тенденции на сокращение социальной поддержки, ставшей настоящим шоком для жителей развитых стран. Последовательное увеличение маткапитала — это символ устойчивости российской экономики, которая может позволить себе финансировать социальные обязательства в полном объеме и даже сверх того.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал за рождение первого ребенка после индексации с учетом инфляции составит 730 тыс. рублей, а за второго и последующих — 963 тыс. рублей.

Благодаря этой мере для многих семей ускоряется решение ключевого вопроса — жилищного, расширяются возможности для образования детей, а самые социально уязвимые родители могут за счет маткапитала получать пособие на ребенка в его первые три года жизни.

«Права и благополучие семей с детьми остаются в фокусе внимания правительства и президента, — отметил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. — Сейчас обсуждаются меры по модернизации программы материнского капитала».

В Госдуме рассматривают возможности расширения целевого использования средств маткапитала, например, на адаптацию жилья для детей-инвалидов, покупку автомобиля для большой семьи или получение образования родителями.

Эксперт рассказал, что при этом реализуется комплекс мер, направленных на профилактику бедности семей с детьми. В том числе это программа единого пособия, которая предоставляется беременным женщинам и семьям, воспитывающим детей до 17 лет, если уровень их среднедушевых доходов не превышает прожиточный минимум.

Что дает господдержка семьям с детьми в разных странах

Российский маткапитал как мера поддержки заметно выделяется на фоне аналогичных социальных программ других стран. Президент РФ Владимир Путин, указывая на ее принципиальное отличие от зарубежных практик, подчеркнул, это «наше уникальное изобретение, такого нет нигде в мире, – материнский капитал, который мы постоянно пополняем».

Чтобы понять особенность российского подхода, стоит взглянуть на то, как устроена поддержка семей в других государствах. Оказывается, даже в благополучных странах меры часто сопровождаются существенными ограничениями, которые снижают их практическую ценность для молодой семьи в самый ответственный момент. И одно из ключевых отличий российской модели заключается в том, что маткапитал гарантирован всем гражданам страны независимо от уровня дохода.

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте единовременные выплаты семьям за рождение ребенка производят, как правило, только после достижения им совершеннолетия, когда ребенку исполняется 21 год. Исключения делают, если ребенок признан особо одаренным, страдает серьезными заболеваниями или принадлежит к группе социально уязвимых слоев населения. И хотя речь идет о значительной сумме, достигающей десятков тысяч долларов, подобный подход лишает семьи необходимой финансовой поддержки в первые годы жизни ребенка, когда затраты на воспитание и развитие являются самыми высокими.

Другим путем пошли в Канаде, Австралии и Норвегии, где господдержка представляет собой регулярные и долгосрочные выплаты на ребенка, которые зависят от уровня дохода семьи. В Канаде для семей с детьми действует специальная налоговая льгота Canada child benefit, которая представляет собой ежемесячную выплату. Чем выше доход, тем меньше сумма, а по достижении определенного порога выплата и вовсе прекращается. По той же схеме действует и программа поддержки Family Tax Benefits в Австралии.

Норвежские семейные пособия Barnetrygd также выдают ежеквартально небольшими суммами.

По статистике за 2025 год, размер ежемесячного пособия составил чуть больше 3% от среднего заработка в Норвегии.

Такие программы помогают снизить повседневные траты, но не позволяют сколько-нибудь существенно улучшить благосостояние семьи.

Лишь в немногих странах есть что-то отдаленно напоминающее российский материнский капитал. В Финляндии это Maternity Grant, в виде специальной корзины предметов первой необходимости либо одноразового платежа в 210 евро (примерно 19 тыс. рублей). В Эстонии государственные выплаты на рождение ребенка Childbirth Allowance — составляют 320 евро (около 29 тыс. рублей). В Японии с 2025 года ввели единовременную выплату за рождение ребенка в 500 тыс. йен (около 250 тыс. рублей),

Больше денег семьям

Рост материнского капитала — лишь часть комплексного подхода по созданию долгосрочных стимулов для роста рождаемости, предсказуемой среды для воспитания детей. Уже много лет в центре внимания государства остаются инициативы, обеспечивающие устойчивое развитие семьи, будь то финансово-экономическая поддержка, образовательная инфраструктура или содействие жилищным условиям.

По поручению президента РФ была утверждена долгосрочная стратегия повышения рождаемости, а также запущены национальные проекты «Семья» и «Молодежь и дети», направленные на всестороннее содействие семьям с детьми. Как подчеркнул Рыбальченко, нацпроект «Семья» лидирует по объему инвестиций среди всех нацпроектов: на шесть лет предусмотрено более 19 триллионов рублей.

С 2026 года у работодателей появится новый стимул оказывать матпомощь своим работникам на прибавление семейства.

Новая налоговая льгота беспрецедентно расширяет их возможности поддержки сотрудников при рождении, усыновлении или оформлении опекунства над ребенком. Раньше при выплате такой матпомощи у работодателя возникала обязанность еще и уплатить НДФЛ со страховыми взносами, если она превышала 50 тыс. рублей. Только эта сумма, потраченная на поддержку детей, была освобождена от налогообложения.

Теперь лимит вычета для работодателя увеличен сразу в 20 раз — до 1 млн рублей. Новую налоговую льготу уже прозвали корпоративным демографическим стандартом.

Также с 2026 года миллионы родителей двух и более детей получили право на семейную налоговую выплату. Ставка налога на доходы физических лиц в 13% снижается до 6%, если доход на члена семьи не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Теперь оба родителя в таких семьях могут в начале года оформить возврат 7% от уплаченного НДФЛ.

Сколько семейных россиян получили поддержку от государства, наглядно показывает статистика. В 2025 году единым пособием, объединившим шесть видов мер поддержки для семей с детьми и будущих мам, воспользовались почти 9 млн человек. Более 1,5 млн семей распорядились средствами материнского капитала, а свыше 430 тыс. семей улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки, которая также является частью государственной программы поддержки.

Таким образом помощь охватывает весь жизненный цикл семьи: от выплат при постановке на учет по беременности и родам, через материнский капитал и пособия на детей, до налоговых вычетов, ипотечных субсидий и поддержки образования. Это создает надежный социальный каркас, позволяющий семьям планировать будущее.

Уникальность российской модели подтверждается не только цифрами, но и результатами. Она реально меняет демографическое поведение, снижает риски бедности среди семей с детьми и решает одну из самых болезненных проблем — жилищную. В мире, где нарастает неопределенность, такая предсказуемая и масштабная поддержка становится по настоящему эффективной.