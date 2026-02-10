Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Бизнес

В лифтах московского элитного небоскреба «Донстроя» пошел дождь из кипятка

112: в элитном небоскребе «Донстроя» залило лифты кипятком после прорыва трубы
Telegram-канал 112

В московском элитном небоскребе «Триумф Палас» строительной компании «Донстрой» прорвало трубу, из-за чего лифты заполнились кипятком. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Очевидцы сняли на видео «дождь» из кипятка. На кадрах видно, как вода быстро стекала из шахты лифта на пол.

«В одной из высоток произошел прорыв трубы горячего водоснабжения и лифты стали заполняться кипятком. Экстренные службы работают на месте, обстоятельства ЧП выясняются», — написал канал «112».

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что жильцы «Триумф Пэлас» сообщили о задымлении на одном из верхних этажей. Очевидцы рассказали, что на месте работали спасатели, а лифты заполнились водой в процессе тушения возгорания. Затем в МЧС журналистам сообщили, что возгорания в доме не было обнаружено.

Это уже не первый инцидент объектами компании «Донстрой». Так, в декабре 2025 года в одном из корпусов ЖК «Остров» от «Донстроя» произошел пожар, а именно на этапе строительных работ загорелась гидроизоляция. Также в декабре жители московского ЖК бизнес-класса «Сердце столицы» от «Донстроя» долгое время не могли попасть в свои квартиры из-за прорыва трубы.

Ранее в подмосковном ЖК от застройщика MR Group сорвался лифт с матерью и ребенком.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!