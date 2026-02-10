В лифтах московского элитного небоскреба «Донстроя» пошел дождь из кипятка

В московском элитном небоскребе «Триумф Палас» строительной компании «Донстрой» прорвало трубу, из-за чего лифты заполнились кипятком. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Очевидцы сняли на видео «дождь» из кипятка. На кадрах видно, как вода быстро стекала из шахты лифта на пол.

«В одной из высоток произошел прорыв трубы горячего водоснабжения и лифты стали заполняться кипятком. Экстренные службы работают на месте, обстоятельства ЧП выясняются», — написал канал «112».

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что жильцы «Триумф Пэлас» сообщили о задымлении на одном из верхних этажей. Очевидцы рассказали, что на месте работали спасатели, а лифты заполнились водой в процессе тушения возгорания. Затем в МЧС журналистам сообщили, что возгорания в доме не было обнаружено.

Это уже не первый инцидент объектами компании «Донстрой». Так, в декабре 2025 года в одном из корпусов ЖК «Остров» от «Донстроя» произошел пожар, а именно на этапе строительных работ загорелась гидроизоляция. Также в декабре жители московского ЖК бизнес-класса «Сердце столицы» от «Донстроя» долгое время не могли попасть в свои квартиры из-за прорыва трубы.

Ранее в подмосковном ЖК от застройщика MR Group сорвался лифт с матерью и ребенком.