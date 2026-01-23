Размер шрифта
Общество

Стройфирму заподозрили в обмане семей бойцов СВО на миллионы рублей

Baza: застройщик обманул семьи участников СВО в нескольких регионах РФ
Жены участников СВО из Крыма рассказали о проблемах с застройщиком, который должен был предоставить им дома по льготной ипотеке. Об этом сообщает Baza.

По словам одной из женщин, что в 2024 году вместе с мужем они взяли ипотеку, первый взнос перечислили компании. За год специалисты возвели только фундамент, сейчас стройка не ведется.

Подобная ситуация произошла и с другой женой участника СВО. В ее «доме» возвели стены, но постройка уже является аварийной. Соответствующее заключение следует из экспертизы.

Как полагают пострадавшие, дома они не получат своевременно.

«Из-за этого процентная ставка по льготной ипотеке автоматически вырастет, и выплаты станут неподъемными», – сообщается в публикации.

Отмечается, что с таким обращением застройщика столкнулись и в Ростовской области, но там помочь семьям бойцов согласился помочь местный фонд.

По данным канала, всего от действий компании пострадали 290 человек, часть из них – участники СВО. Ущерб оценивают в 500 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело, два фигуранта находятся под арестом. Еще один скрывается в другой стране.

Ранее мошенники украли 3 млн рублей у вдовы участника СВО.

