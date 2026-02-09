Размер шрифта
Путин оценил динамику экономического роста Москвы

Путин назвал отличной динамику экономического роста Москвы
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным назвал отличной динамику экономического роста столицы. Стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Динамика отличная просто, из года в год повышается», — сказал глава государства.

Собянин отметил, что Москва в 2025 году сохранила положительную динамику по большинству отраслей экономики. По его словам, столица выполнила почти все поставленные задачи. В частности, с 2019 года город нарастил региональный продукт на 28%, а также нарастил объем инвестиций более чем на 60%, уточнил мэр.

В декабре прошлого года Собянин заявил, что Москва завершила 2025 год с устойчивым экономическим ростом, несмотря на пессимистичные прогнозы, звучавшие ранее. По словам мэра, созданный в предыдущие годы фундамент — включая развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций — сейчас обеспечивает устойчивое развитие столицы и позволяет успешно реализовывать как национальные проекты, так и городские программы.

Ранее Сергей Собянин отмечал значительный рост вклада туризма в экономику Москвы.
 
