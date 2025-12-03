На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собянин сообщил о росте экономики Москвы в 2025 году

Собянин: Москва завершает 2025 год с положительным трендом
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва завершает 2025 год с устойчивым экономическим ростом, несмотря на пессимистичные прогнозы, звучавшие ранее. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва уходит с таким положительным трендом в конце этого года. Речь идет и о валовом региональном продукте, в целом. Объем инвестиций больше, чем в предыдущем году. Промышленность продолжает расти. Несмотря на все опасения, строительный сектор также растет, и строительство жилья растет. Отчасти за счет реновации, но это уже другой фактор. В целом все равно рост есть. Растет объем туризма, торговли, общепита и так далее», – сказал он.

Градоначальник отметил, что мрачные прогнозы как зарубежных аналитиков, так и ряда российских экспертов не подтвердились.

По словам мэра, созданный в предыдущие годы фундамент — включая развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций — сейчас обеспечивает устойчивое развитие города и позволяет успешно реализовывать как национальные проекты, так и городские программы.

«Вот тот задел, который был сделан в Москве с точки зрения развития инфраструктуры, инвестиций, он дает о себе знать. Фундамент для развития города, серьезный фундамент, который в свою очередь дает возможность реализовать национальные проекты, городские программы, которые, я уверен, будут практически все выполнены», — добавил Собянин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами