Собянин сообщил о росте экономики Москвы в 2025 году

Москва завершает 2025 год с устойчивым экономическим ростом, несмотря на пессимистичные прогнозы, звучавшие ранее. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва уходит с таким положительным трендом в конце этого года. Речь идет и о валовом региональном продукте, в целом. Объем инвестиций больше, чем в предыдущем году. Промышленность продолжает расти. Несмотря на все опасения, строительный сектор также растет, и строительство жилья растет. Отчасти за счет реновации, но это уже другой фактор. В целом все равно рост есть. Растет объем туризма, торговли, общепита и так далее», – сказал он.

Градоначальник отметил, что мрачные прогнозы как зарубежных аналитиков, так и ряда российских экспертов не подтвердились.

По словам мэра, созданный в предыдущие годы фундамент — включая развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций — сейчас обеспечивает устойчивое развитие города и позволяет успешно реализовывать как национальные проекты, так и городские программы.

«Вот тот задел, который был сделан в Москве с точки зрения развития инфраструктуры, инвестиций, он дает о себе знать. Фундамент для развития города, серьезный фундамент, который в свою очередь дает возможность реализовать национальные проекты, городские программы, которые, я уверен, будут практически все выполнены», — добавил Собянин.