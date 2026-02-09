«Успокоить публику»: от ЦБ ждут «символическое» снижение ключевой ставки

На следующем заседании российский Центробанк может пойти лишь на «символическое» снижение ключевой ставки на 0,25 п.п., считает экономист Денис Ракша. В беседе с НСН он подчеркнул, что, хотя рынок ждет снижения ставки, текущий уровень инфляции и инфляционные ожидания никаких формальных оснований для этого не дают.

«Возможно, под политическим давлением ЦБ максимум снизит ставку на 0,25 п.п., что будет просто символическим жестом, чтобы успокоить публику, — считает эксперт. — Но никак это не может повлиять на ставки по кредитам и депозитам».

Спешить со снижением ставки регулятору сейчас невыгодно, так как он ориентируется на текущие показатели, причем временной период между решениями и последствиями для рынка достигает трех-четырех кварталов. То есть текущие шаги окажут эффект не ранее, чем через полгода или год, тогда как сейчас наблюдаются процессы, фундамент которых был заложен в прошлом, пояснил экономист.

«В этом смысле торопиться ЦБ не будет, так как потом ему снова придется повышать ставку в случае повышения инфляции», — заключил он.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что суммарно за два ближайших заседания ЦБ может снизить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, до 15–14% годовых. Наиболее вероятным сценарием эксперт называет снижение на 1,5 п.п., до 14,5%.

По его оценке, на февральском заседании ЦБ будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки от 0,5 до 1,5 п.п., а также сценарий сохранения ставки на текущем уровне в 16%.

Ранее россиян предупредили об очередном снижении ставок по вкладам.