В России назвали уход ржаного хлеба с рынка естественным процессом

Уход ржаного хлеба с российского рынка можно назвать естественным процессом. Об этом «Москве 24» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, это отражает общие экономические закономерности в сельском хозяйстве, которое зависит от цен и спроса на продукцию. Он уточнил, что производство пшеницы экономически более выгодно, поскольку она более популярна.

«Постоянные расходы, такие как управленческие затраты или зарплата бухгалтеров, распределяются на больший объем продукции, делая массовое производство более рентабельным, чем мелкое», — сказал Сафонов.

Он напомнил, что площади посевов ржи меньше, чем пшеницы, а спрос на нее — ограничен. В связи с этим производить ее в больших объемах нецелесообразно.

Эксперт добавил, что искусственно стимулировать производство данной области за господдержки может быть невыгодно, поэтому прежде всего стоит проанализировать потребительский спрос.

26 ноября президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко сообщил, что с учетом снижения производства за 35 лет в 15 раз в России можно говорить о том, что страна теряет ржаное хлебопечение. Он отметил, что производство ржи сократилось в указанный период с 16,4 до 1,1 миллиона тонн. Рожь недорогая, при этом урожайность у нее невысокая.

