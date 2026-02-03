Эксперт рассказала, может ли сгореть накопленный отпуск

Специалист Санина: если человек не уходит в отпуск, дни отдыха накапливаются

В России по закону предусмотрено обязательное предоставление работникам ежегодного оплачиваемого отпуска длительностью не менее 28 календарных дней, которые «начисляются» сотруднику сразу после трудоустройства. Если работник отказывается от отдыха, то отпускные дни не сгорают и не аннулируются, а суммируются и копятся, предупредила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Специалист напомнила, что дни отпуска накапливаются постепенно – так, за каждый отработанный месяц полагается 2,33 дня отдыха. Первый раз уйти в отпуск работник может спустя полгода с момента трудоустройства, а некоторые категории граждан имеют право на более длительный отдых. Причем сотрудники могут также разделить ежегодный отпуск по согласованию с начальством.

«Главное требование — один из отрезков отдыха должен длиться не менее 14 дней подряд. Остальное время можно использовать гибко, вплоть до отдельных дней», — подчеркнула Санина.

Она напомнила, что российским компаниям запрещено более двух лет не отпускать работника в отпуск, а в случае, если речь идет о вредном производстве или молодом сотруднике до 18 лет, то ежегодный отпуск является обязательным требованием.

Однако есть ситуации, когда работник сам отказывается уходить в отпуск – важно, что в этом случае отпускные дни не сгорают, а копятся, подчеркнула эксперт. Так, при увольнении компания обязана будет выплатить сотруднику средства за все неиспользованные дни отпуска, подчеркнула она. Причем трудовая инспекция при проверке может оштрафовать работодателя за нарушение графика отпусков, заключила эксперт.

