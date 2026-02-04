Россиянам объяснили, когда работодатель может удержать деньги при увольнении сотрудника

Работодатель имеет право удерживать деньги при увольнении сотрудника только в некоторых случаях, например, если оплачиваемый отпуск был предоставлен авансом. Об этом Life.ru рассказала профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По словам специалиста, руководитель не может по собственному усмотрению сокращать итоговый расчет. Удерживать день можно только в случаях, предусмотренных законом. При этом важно соблюдать всю процедуру.

Юрист объяснила, что работодатель имеет право удерживать отпускные за дни отдыха, которые были предоставлены авансом, но сотрудник их так и не отработал. Также сократить итоговый расчет можно в случае ущерба или недостачи. Однако для этого нужно заранее провести проверку, зафиксировать точную сумму и получить объяснения от работника.

Помимо этого, удержание средств допускается в результате затрат на обучение, при условии наличия подписанного соглашения об обязательной отработке и отсутствии у сотрудника уважительных причин для освобождения от выполнения условий. Эксперт добавила, что причиной сокращения расчета также могут стать неотработанный аванс и подтвержденные подотчетные суммы при наличии документов о задолженности.

«Для того чтобы с вас удержали деньги за дырокол или за мышку, которые вы забрали себе, вам должны по акту приемке передачи передать эти предметы, а вы их должны вернуть при увольнении. В любом случае работодатель должен доказать что вы совершили мелкое хищение, и похитили эти предметы. В случае если таких доказательств не будет то, собственно любое удержание за такие действия будет считаться незаконным», — отметила юрист.

При наличии любых вычетов она посоветовала требовать письменный расчет, в котором будут указаны основания. Отсутствие документов и нарушение процедуры можно оспорить через Государственную инспекцию труда или в суде.

