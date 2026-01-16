«Газпром» заявил о сокращении запасов газа в Прибалтике

«Газпром»: запасы в единственном ПХГ в Прибалтике опустились ниже 40%

Запасы газа в единственном подземном хранилище (ПХГ) Прибалтики опустились ниже 40%. Об этом сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

«15 января в единственном подземном хранилище Прибалтики запасы газа опустились ниже 40%», — говорится в публикации.

Отмечается, что в 2025 году такой уровень запасов был зафиксирован на два месяца позднее – в середине марта.

Корпорация предупредила, что недостаточный объем газа в нем может спровоцировать серьезные проблемы для газоснабжения потребителей в прибалтийских странах, а также в Финляндии.

Кроме того в «Газпроме» добавили, что газ активно расходуется и из подземных хранилищ Украины.

«Суточные отборы вышли на максимальные значения с начала текущего сезона», — указали в компании.

14 января «Газпром» сообщил, что в Европе запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) стремятся к историческому минимуму. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы уменьшился до 53% – в них осталось 53,9 млрд куб. м. Это на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на эту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года – самом суровом для европейских хранилищ.

Ранее Россия опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС.