Россия в 2025 году сократила экспорт газа в Евросоюз

Россия в 2025 году опустилась на третье место среди поставщиков газа в ЕС

Россия в результате 2025 года сократила экспорт газа в Европейский союз, опустившись на третье место среди крупнейших поставщиков газа объединению. Это следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.

Так, ЕС по итогам прошлого года импортировал 313,6 млрд кубометров газа, из которых 37,99 млрд были куплены у РФ. Это почти на треть меньше, чем в 2024 году (54,5 млрд кубометров). В результате доля России на местном рынке за год сократилась до 12,1% с 18,3%.

Больше всего газа в 2025 году Евросоюз приобрел у Норвегии – 97,1 млрд кубометров против 99,1 млрд в 2024 году. На страну пришлось 31% всего импортированного Евросоюзом газа против 33,2% годом ранее. На втором месте находятся Соединенные Штаты с 82,9 млрд кубометров, что на 61,4% больше, чем год назад. Доля США в результате увеличилась за год до 26,4% с 17,2%.

Кроме того, заметные объемы газа ЕС закупал в прошлом году у Алжира — 38,6 млрд кубометров (-6,6% за год), Британии — 14,1 млрд (+10,6%), Азербайджана — 12,3 млрд (-2,5%) и Ливии — 981 млн (-31,8%).

До этого сообщалось, что Европа начала 2026 год с неполными подземными хранилищами газа (ПХГ), что грозит ей повышенным уровнем риска.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия будет требовать отказа от газа РФ и после мира на Украине.