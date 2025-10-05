На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курс биткоина обновил максимум

Биткоин побил исторический рекорд, превысив отметку $125 тысяч
Depositphotos

Курс биткоина установил новый исторический максимум, превысив отметку в $124,48 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

По информации площадки, утром 5 октября в 08:11 мск стоимость биткоина достигла $124,9 тыс., увеличившись на 1,97%. Спустя три минуты цена выросла до $125,18 тыс., что соответствует приросту на 2,06%.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 августа 2025 года, когда курс криптовалюты составлял $124,47 тыс.

Биткоин представляет собой децентрализованную цифровую валюту, функционирующую на технологии блокчейн. Эмиссия криптовалюты ограничена, и значительная часть монет уже добыта. Концепция биткойна была впервые опубликована в 2008 году автором (или группой авторов), выступавшим под псевдонимом Сатоси Накамото.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников в беседе с «Газетой.Ru» рассказывал, что теоретически курс биткоина может достичь $1 млн и даже превысить его к 2030 или 2035 году.

Ранее спецпредставитель президента России Борис Титов сравнил криптовалюты с золотом.

