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Стоимость биткоина опустилась ниже $80 тыс.

Стоимость биткойна опустилась ниже $80 тыс. впервые с ноября
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Dado Ruvic/Reuters

Стоимость биткойна опустилась ниже $80 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

В последний раз ниже данной отметки биткоин опускался в ноябре 2024 года.

Из приведенных данных следует, что в течение нескольких часов биткоин обвалился примерно на $4 тыс. Причина столь резкого падения на данный момент неизвестна.

Недавно генеральный директор и основатель сети партнерских компаний RizzGo Ольга Гончарова дала прогноз, согласно которому курс биткоина в марте составит $110-115 тыс. при оптимистичном сценарии. Но если торговое противостояние в мировой экономике усилится, он опустится до $85 тыс.

В свою очередь генеральный директор IT-компании Tehnobit Александр Пересичан отметил, что курс биткоина может опуститься до $75-80 тыс. в ближайшие полгода.

По его словам, в ближайшие полгода на крипторынок продолжат влиять денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, инфляция и глобальный спрос на рисковые активы.

Ранее сообщалось, что британец решил купить свалку, на которой может находиться его биткоин.

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