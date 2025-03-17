Аналитики выяснили, как СВО повлияет на экспорт российского оружия

ЦАМТО: военный экспорт России после СВО может достичь $17-19 млрд в год

Ежегодный объем экспорта российских вооружений в перспективе следующих четырех лет после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине достигнет $17-19 млрд. Такой прогноз дали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

«Объем производства продукции военного назначения предприятиями ОПК РФ вырос в разы, и после завершения СВО этот потенциал обеспечит значительный рост российского экспорта вооружения и военной техники на мировом оружейном рынке», — говорится в сообщении ЦАМТО.

Эксперты связали такой прогноз с тем, что российские вооружения, прошедшие через зону СВО, адаптированы под реалии современной высокотехнологичной войны, а также прошли ряд доработок и улучшений в реальных боевых действиях. Это, по мнению аналитиков, понимают потенциальные иностранные покупатели.

По прогнозам ЦАМТО, основными покупателями российского оружия и техники будут прежде всего страны Глобального Юга, которые наращивают свою оборону и стремятся не попасть в зависимость от США и других стран Запада. Речь, в частности, может идти о государствах в Африке, Азии и Латинской Америке.

До этого издание Defense TV сообщало, что Россия может разработать новое оружие на базе трофейных моделей техники НАТО, добытых на Украине. По данным информационного ресурса, изучение таких боевых машин, как, например, Bradley M2A2 производства США или Marder 1 A3 немецкого производства позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными технологиями и создать на их основе новые системы вооружения для противостояния западной технике.

Ранее сообщалось, что новое российское оружие пытаются копировать армии других стран.