Биржевые цены на кофе сорта арабика установили рекорд

Цены на арабику на бирже выросли до рекордных $9,5 тысячи за тонну
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Биржевые цены на кофе сорта арабика установили очередной рекорд. Они поднялись выше $9,5 тысячи за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении «по состоянию на 15.12 мск стоимость декабрьского фьючерса на кофе арабика росла на 1,29%, до $4,263 за фунт» — это около $9398 за тонну.

До этого в ходе торгов был также замечен рост цен на арабику. Максимально за день он поднимался до рекордных $9588 за тонну.

Предыдущий рекорд цен на кофе сорта арабика был установлен в 11 февраля. Тогда он составлял $9479 за тонну.

В сообщении также отмечается, что цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста выросла на 1,14% — до $4800 за тонну.

В августе экономист Люза Байгузина заявляла, что кофе в России может подорожать в 2026 году на 5 --10% в 2026 году при оптимистичном сценарии. При умеренном сценарии рост цен составит 10 — 20%. По словам Байгузиной, в случае продолжения экстремальных погодных условий и увеличения других вышеуказанных факторов, увеличение цен может составить 20 — 40%.

Ранее британку оштрафовали за вылитый в канализацию кофе.

