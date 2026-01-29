ЕС внес Россию в черный список по отмыванию денег

Вступило в силу решение ЕС включить Россию в черный список по отмыванию денег

Вступило в силу решение Европейского союза включить Россию в черный список по отмыванию денег. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Решение о внесении России в черный список по отмыванию денег вступило в силу 29 января после того, как на это решение не последовало возражений государств ЕС», — заявили в пресс-службе.

Такое решение было принято Европейской комиссией в декабре прошлого года. Его вступление в силу произошло по так называемой процедуре умолчания в Совете ЕС.

Как сообщала газета Politico, данное решение обяжет финансовые учреждения в ЕС «усилить должную проверку» всех транзакций, а также вынудит банки, которые «еще не предприняли никаких действий», снизить риски.

В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заявляли, что решение Еврокомиссии о внесении России в черный отмывочный список носит политизированный характер.

Ранее в России заявили, что Европа уже потратила замороженные активы РФ.