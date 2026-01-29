Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса

ЕС внес Россию в черный список по отмыванию денег

Вступило в силу решение ЕС включить Россию в черный список по отмыванию денег
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вступило в силу решение Европейского союза включить Россию в черный список по отмыванию денег. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Решение о внесении России в черный список по отмыванию денег вступило в силу 29 января после того, как на это решение не последовало возражений государств ЕС», — заявили в пресс-службе.

Такое решение было принято Европейской комиссией в декабре прошлого года. Его вступление в силу произошло по так называемой процедуре умолчания в Совете ЕС.

Как сообщала газета Politico, данное решение обяжет финансовые учреждения в ЕС «усилить должную проверку» всех транзакций, а также вынудит банки, которые «еще не предприняли никаких действий», снизить риски.

В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заявляли, что решение Еврокомиссии о внесении России в черный отмывочный список носит политизированный характер.

Ранее в России заявили, что Европа уже потратила замороженные активы РФ.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!