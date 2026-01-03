Госдума разъяснила правила налога на профессиональный доход для граждан

Режим налога на профессиональный доход (НПД) является значительным шагом по легализации деятельности граждан, работающих на себя, однако он не распространяется на некоторые виды деятельности, в частности продажу подакцизных товаров, операции с криптовалютой и перепродажу имущества. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

По его словам, НПД доступен как физическим лицам без статуса индивидуального предпринимателя, так и действующим ИП, которые могут перейти на специальный порядок. Депутат отметил, что в таком режиме не могут работать лица, перепродающие товары, выполняющие работы по договорам поручения или комиссии, а также привлекающие наемных сотрудников.

Налоговая ставка при этом дифференцирована: 4% при расчетах с физлицами и 6% при доходах от юридических лиц и ИП. Чаплин подчеркнул, что это одна из самых низких налоговых ставок в стране, что снижает финансовую нагрузку на начинающих предпринимателей. Новым плательщикам предоставляется налоговый бонус в 10 тыс. рублей, а годовой лимит дохода по режиму установлен на уровне 2,4 млн рублей.

Парламентарий также отметил, что учет и уплата налога максимально упрощены: вся отчетность ведется через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС, где автоматически формируются чеки для клиентов. Оплата налога производится там же без необходимости подачи деклараций или использования онлайн-кассы. Часть собранного налога направляется на финансирование обязательного медицинского страхования плательщика.

Отдельно Чаплин напомнил, что режим НПД не предполагает обязательных пенсионных взносов, поэтому у гражданина не формируется страховой стаж. Государство дает возможность добровольно уплачивать взносы в Соцфонд для формирования пенсионных прав либо самостоятельно планировать будущие накопления. Такой подход, по его словам, обеспечивает свободу, но требует осознанного решения гражданина о своей пенсионной защите.

