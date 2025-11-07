В России поддержали идею депутатов создать сервис для проверки нянь

В Госдуме предложили создать для россиян сервис по проверке нянь. Это вполне реализуемая идея, которая укрепит безопасность граждан, причем лучше, если это будет государственный ресурс – так данные сотрудников будут более надежно защищены, заявил 360.ru IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

«Это могло бы и правда помочь людям, нуждающимся в такого рода услугах, потому что сейчас никакой объективной информации не найдешь, везде обман», — считает специалист.

По его мнению, реализация идеи потребует создания отдельного ресурса, на котором будет собираться база документов о представителях отрасли. Причем распространить такой метод оценки профессионалов можно не только на нянь, но и на другие сферы, считает аналитик. За безопасность данных представленных на платформе соискателей должны отвечать разработчики, подчеркнул он.

«Реализовать это возможно, но жалко, что данной проблемой не занялись общественные и коммерческие структуры, чтобы не тратить государственные деньги», — посетовал Геллер.

В то же время такой подход имеет и плюсы, так как отдавать на хранение свои данные лучше не ИП, а государственной структуре – многие компании халатно относятся к этому вопросу, допуская утечки, заключил эксперт.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой внедрения проекта «Социальная няня», по которому родителям будут предоставлять бесплатно услуги нянечек. По ее мнению, это будет особенно полезная мера для матерей-одиночек, которые не могут рассчитывать на поддержку родственников. Парламентарий привела статистику, согласно которой сегодня в России каждый третий ребенок воспитывается в неполной семье, из-за чего родители вынуждены работать неполный день.

Ранее стало известно, что в России подскочил спрос на услуги нянь из Китая, обучающих детей языку.