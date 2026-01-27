Размер шрифта
Раскрыты причины резкого скачка цен на золото

Аналитик Шнейдерман: реактивный рост цен на золото вызван ослаблением доллара
Резкий рост цен на золото носит реактивный характер и обуславливается в первую очередь ослаблением доллара. Также к изменению ситуации на рынке драгметаллов привели геоэкономическое противостояние стран и продажи госдолга США Китаем и другими государствами, объяснил RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он отметил, что рост стоимости котировок до $5 тыс. за унцию золота выглядит как следствие спекуляций на рынке. На этом фоне есть риск ликвидации позиций трейдеров, что отразится на дальнейшей ситуации.

«В текущем состоянии новый пик рынка драгметаллов определить сложно: цены вышли за рамки прежних прогнозных ориентиров», — констатировал аналитик.

Он призвал дождаться корректировки цен для более корректных расчетов торговых границ и прогнозов. Пока сложно оценить, насколько устойчив новый ценовой импульс, заключил Шнейдерман.

Напомним, накануне стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и впервые достигла отметки в $5000 за тройскую унцию. За несколько дней до этого сообщалось, что Китай нарастил импорт золота из России до рекордных $3,29 млрд.

Ранее аналитик оценил перспективы роста цен на золото.
 
