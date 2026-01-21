Россия заработала более $200 млрд из-за роста цен на золото

Золотой запас России за последние четыре года увеличился на $216 млрд за счет роста цен на золото. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, такая прибыль практически компенсирует потери от заморозки российских активов на Западе. Отмечается, что с февраля 2022 года золото рекордно дорожало благодаря высокому спросу со стороны центральных банков.

В ночь на 21 января стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex обновила исторический максимум, превысив отметку $4800 (373 тыс. рублей) за тройскую унцию.

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о росте глобального интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, основанной на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты повлечет за собой дальнейшее повышение цен на этот драгоценный металл.

Ранее в ЦБ заявили о рекордном росте золотого запаса России.