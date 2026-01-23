АСВ начнет выплаты клиентам лишенного лицензии Нового московского банка

Страховая ответственность у «Нового московского банка» оценивается примерно в 132,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Отмечается, что агентство планирует начать выплаты не позднее 6 февраля текущего года.

23 января стало известно, что Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Новый Московский Банк». По величине активов организация занимала 258-е место в банковской системе России.

Как отметил регулятор, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что «НМБ» нарушал российские законы, регулирующие его деятельность, а также акты Центробанка. В течение последнего года ЦБ часто применял к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций, указано в релизе.

В декабре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального Сберегательного Банка».

Ранее руководство московского банка обвинили в махинациях на 7 млрд рублей.