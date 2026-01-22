Новак рассказал о влиянии событий в Венесуэле и Иране на рынок нефти

Новак: события в Венесуэле и Иране создали турбулентность на рынке нефти

Вице-премьер России Александр Новак назвал геополитические события в Венесуэле и Иране новым источником турбулентности для мирового нефтяного рынка. Об этом написал в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

«С начала года еще одним источником турбулентности для мирового нефтяного рынка становятся геополитические события в Венесуэле и Иране», — заявил Новак.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

После атак президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты — иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути».

Ранее Венесуэла снизила добычу и экспорт нефти из-за блокады США.