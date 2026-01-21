Путин поддержал введение переходного периода по налоговым изменениям

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею о введении переходного периода по налоговым изменениям для малого бизнеса. Об этом он заявил, комментируя доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

Министр доложил главе государства, что предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце 2025 года и поэтому повлиять уже на показатели не могли. В этой связи Решетников предложил на 2026 год ввести переходный период для малого бизнеса и учитывать параметры деятельности компаний не за прошлый год, а за первый квартал 2026-го.

Путин, в свою очередь, сказал, что эта идея является хорошей. Российский лидер отметил, что поддерживает ее.

19 декабря Путин заявил, что налоговые изменения не должны создать проблем для производственного бизнеса. Правительство в последнее время фиксировало налоговые изменения в торговом бизнесе в малом и индивидуальном предпринимательстве, отметил он.

