ЕС в ноябре прошлого года заплатил за газ РФ минимальную сумму за несколько лет

Евростат: ЕС в ноябре 2025 года заплатил за газ РФ минимальную сумму за пять лет
Европейский союз в ноябре 2025 года заплатил за газ из России минимальную сумму за пять лет. Это следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

В ноябре Евросоюз импортировал российский газ на €752,5 млн. Закупки трубопроводного газа составили €415 млн. Кроме того, страны Европейского союза в ноябре заплатили за сжиженный природный газ из РФ €337 млн — минимум с августа 2023 года.

На сегодняшний день газопровод «Турецкий поток» является единственным активным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в европейском направлении.

При этом Россия в ноябре прошлого года заняла третье место после Соединенных Штатов и Алжира в общей стоимости импорта газа в Евросоюз с долей в 13,7% против 16% в октябре.

США с поставками своего сжиженного природного газа заняли первое место — 26,8% и €1,5 млрд. Второе место занял Алжир с долей 18% и объемами поставок в Европу на €989 млн. Норвегия находится на четвертом месте с 13,3% и €729 млн. Пятерку лидеров замкнул Азербайджан — 6,1% и €337 млн.

Ранее «Газпром» рассказал о приближении запасов газа в Европе к историческому минимуму.

