Соцфонд автоматически проиндексирует выплаты россиян в феврале

Соцфонд: все выплаты и пособия в феврале будут проиндексированы автоматически

Социальный фонд России автоматически проиндексирует все пособия и выплаты россиян в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления», — говорится в сообщении.

Накануне доцент Финуниверситета при правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что в РФ некоторые неработающие пенсионеры могут оформить доплату к обычным пенсионным выплатам. Такая мера поддержки полагается в случае, если общая сумма дохода пожилого гражданина не дотягивает до прожиточного минимума региона, в котором он живет. В таких ситуациях предусмотрено начисление федеральной или региональной социальной выплаты.

Если уровень регионального прожиточного минимума не превышает федеральный, то пенсионеру полагается федеральная доплата, а если он выше, то назначается региональная выплата. Причем до этого пенсионеры такие доплаты получали отдельным платежом, так как назначались они не Соцфондом, а органами соцзащиты.

Ранее социальный фонд провел перерасчет пенсий для российских матерей.