В России назвали возможный уровень инфляции на конец 2025 года

Минэкономразвития: ожидаемая инфляция в России по итогам года — от 5,6 до 5,7%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Ожидаемый уровень инфляции в России на конец 2025 года — от 5,6 до 5,7%. Такую оценку в беседе с RT озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%», — сказал он.

По словам министра, итоговые данные могут отличаться, однако колебания на 0,1% не окажут значительного влияния на инфляцию. Решетников отметил, что аналогичная ситуация и в экономическом росте — его темпы окажутся чуть ниже 1%, при том, что на данный момент специалисты прогнозируют результат в 1%.

До этого руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что представители бизнеса рассчитывают, что в следующем году инфляция в России составит порядка 4–4,5%. По итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным он отметил, что ставка по простой арифметической форме — это инфляция, умноженная на два.

Ранее Путин заявил о снижении инфляции.

Комментарии
