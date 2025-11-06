Минфин сократил объем продажи валюты в ноябре

Минфин РФ сообщил о планах продать валюту и золото на 2,7 млрд рублей

Минфин России планирует продать иностранную валюту и золото на 2,7 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению министерства, в период с 10 ноября 2025 года по 4 декабря 2025 года ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,1 млрд рублей.

С 7 октября по 7 ноября Минфин РФ планировал продать валюту и золото на 13,9 млрд рублей, по 0,6 млрд рублей ежедневно.

В конце октября инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что в ноябре доллар будет стоить 81–84 рубля. По его словам, баланс импорта и экспорта смещается не в пользу рубля, в последние два месяца года увеличиваются траты бюджета, компаний и домохозяйств, что играет против нацвалюты. Эксперт уверен, что к концу года доллар будет стоить 85–88 рублей.

Ранее международные резервы России снизились.