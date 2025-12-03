Минфин РФ раскрыл планы по продаже иностранной валюты и золота

Министерство финансов России с 5 декабря по 15 января 2026 года планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила. Совокупный объем операций составит 123,4 млрд рублей, указано в сообщении ведомства.

По данным Минфина, ежедневный объем продаж составит в эквиваленте 5,6 млрд рублей.

6 ноября ведомство сообщило о планах продать иностранную валюту и золото на 2,7 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Отмечалось, что в период с 10 ноября по 4 декабря текущего года ежедневный объем продаж составит в эквиваленте 0,1 млрд рублей.

19 сентября заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о растущем спросе на золото в мире, связав это с устареванием основанной на долларе глобальной финансовой системы. По его мнению, закат доминирующей роли американской валюты будет стимулировать дальнейший рост стоимости драгоценного металла. Некоторые эксперты предсказывают, что в долгосрочной перспективе цена за тройскую унцию может достичь $35 тысяч.

Ранее в России решили ограничить вывоз золота.