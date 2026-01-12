Размер шрифта
Белый дом: в США направляется 31 млн баррелей нефти из Венесуэлы

Левитт: Венесуэла отправила в США 31 млн баррелей нефти для перепродажи
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Тридцать один миллион баррелей нефти направляется из Венесуэлы в Соединенные Штаты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в в эфире телеканала Fox News.

«Тридцать один миллион баррелей нефти сейчас направляется в Соединенные Штаты для перепродажи. Эти деньги поступают на счет, который контролируется правительством США», — сказала она.

8 января американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами. Он сказал, что на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет.

При этом Трамп заверил, что США смогут оперативно восстановить ее экономику. Тем временем американские нефтяные компании потребовали от Вашингтона серьезных гарантий перед масштабными инвестициями в Венесуэлу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

7 января Трамп сказал, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. По его словам, эта нефть будет продана по рыночной цене, а вырученные средства «будут находиться под моим контролем, чтобы гарантировать их использование на благо народов Венесуэлы и США».

Ранее Китай предупредил США о проблемах из-за венесуэльской нефти.

