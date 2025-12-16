На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС в январе — октябре на 2% снизил закупки трубопроводного газа и СПГ из России

Владимир Песня/РИА Новости

Европейский союз в январе — октябре текущего года закупил российский трубопроводный газ на €5 млрд, а сжиженный природный газ (СПГ) — на €6,4 млрд. Это следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

Страны Евросоюза в октябре 2025 года заплатили за СПГ из РФ €425 млн. Главными импортерами стали Нидерланды (€76 млн), Бельгия (€155 млн) и Франция (€162 млн). Испания снизила покупку российского сжиженного газа до минимума за четыре года — €31 млн.

Евросоюз в октябре импортировал трубопроводный газ из России на €429 млн.

Суммарно ЕС в январе — октябре приобрел у России газ на сумму около €11,4 млрд, что на 2,4% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке иска к Европейской комиссии с целью оспорить введенный запрет на импорт российского газа.

10 декабря совет Евросоюза утвердил план поэтапного прекращения импорта российского газа к 2028 году, но предусмотрел возможность временно отступать от запрета в случае объявления чрезвычайной ситуации.

Ранее в Германии назвали условие возвращения к покупке газа из России.

