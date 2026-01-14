Размер шрифта
«Стала деликатесом»: россиян предупредили о подорожании мойвы

Специалист Семенов: мойва в России стала почти деликатесом
В России подскочили цены на мойву, стоимость этой бюджетной рыбы приближается к стоимости горбуши или трески — она достигла почти 600 рублей за килограмм. Об этом РИАМО рассказал экономист Дмитрий Семенов.

По его словам, этот продукт стал «почти деликатесом» по нескольким причинам. Среди них — остановка промыслового вылова мойвы в Баренцевом море и падение импортных поставок. Кроме того, тихоокеанская мойва добывается в ограниченных количествах, добавил эксперт.

«Еще несколькими факторами удорожания продукции стало повышение налогов, удорожание процесса производства, логистика, переработка», — отметил Семенов.

Он добавил, что пока трудно спрогнозировать, как покупатели поведут себя при возросшей стоимости на мойву.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщал, что россиянам не хватает рыбы на столах, и страна пока не может достигать необходимых норм потребления на человека. Глава государства отметил, что рыба с Дальнего Востока должна поставляться в европейскую часть России по выгодным ценам, для чего требуется улучшение логистики.

