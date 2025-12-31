Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Индия стала четвертой по величине экономикой мира

Индия обошла Японию и стала четвертой экономикой мира
Adnan Abidi/Reuters

Индия официально обогнала Японию и заняла четвертую строчку в рейтинге крупнейших экономик мира. Об этом заявило индийское правительство.

«При ВВП в 4,18 триллиона долларов Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире, и, как ожидается, вытеснит Германию с третьего места в течение 2,5-3 лет», — говорится в сообщении.

В данный момент крупнейшей экономикой мира является США, на второй строчке располагается Китай.

Недавно Центробанк сделал прогноз по экономике России на следующий год. В пресс-службе регулятора отметили, что гражданам России в 2026 году станет проще строить планы и заниматься бизнесом. В ЦБ сообщили, что к концу следующего года инфляция в стране снизится на 4-5%.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в настоящее время входит в четверку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности.

Ранее в Центробанке РФ высказались об уровне ключевой ставки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541663_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+