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Штат Калифорния обогнал Японию по номинальному объему ВВП

Калифорния обогнала Японию и стала четвертой экономикой мира по объему ВВП
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Reuters

Калифорния стала четвертой крупнейшей экономикой мира, обойдя Японию по номинальному объему ВВП. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора Гэвина Ньюсома.

По его словам, в 2024 году показатель штата достиг $4,1 трлн, превысив японские $4,02 трлн. Теперь Калифорния уступает только США, Китаю и Германии. Источником информации стали последний доклад Международного валютного фонда (МВФ) и статистика Бюро экономического анализа США.

Экономика Калифорнии демонстрирует устойчивый рост: в 2023 году ВВП увеличился на 6%, а за период с 2021 по 2024 год средний прирост составил 7,5% — это выше, чем у трех ведущих экономик планеты. Губернатор Ньюсом, однако, выразил обеспокоенность.

«Безрассудная политика пошлин нынешней федеральной администрации угрожает нашим достижениям», — сказал губернатор.

В октябре 2022 года агентство Bloomberg писало, что Калифорния может стать четвертой экономикой мира.

Ранее Владимир Путин заявил о росте ВВП на 1,9%.

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