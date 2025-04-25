Штат Калифорния обогнал Японию по номинальному объему ВВП

Калифорния обогнала Японию и стала четвертой экономикой мира по объему ВВП

Калифорния стала четвертой крупнейшей экономикой мира, обойдя Японию по номинальному объему ВВП. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора Гэвина Ньюсома.

По его словам, в 2024 году показатель штата достиг $4,1 трлн, превысив японские $4,02 трлн. Теперь Калифорния уступает только США, Китаю и Германии. Источником информации стали последний доклад Международного валютного фонда (МВФ) и статистика Бюро экономического анализа США.

Экономика Калифорнии демонстрирует устойчивый рост: в 2023 году ВВП увеличился на 6%, а за период с 2021 по 2024 год средний прирост составил 7,5% — это выше, чем у трех ведущих экономик планеты. Губернатор Ньюсом, однако, выразил обеспокоенность.

«Безрассудная политика пошлин нынешней федеральной администрации угрожает нашим достижениям», — сказал губернатор.

В октябре 2022 года агентство Bloomberg писало, что Калифорния может стать четвертой экономикой мира.

Ранее Владимир Путин заявил о росте ВВП на 1,9%.