Сергей Шишкарев рассказал о росте интереса физлиц к бумагам компаний ГК «Дело»

Почти 25 тыс. частных инвесторов стали обладателями облигаций ГК «Дело»
Евгений Одиноков/РИА Новости

Частные инвесторы проявляют все больший интерес к размещению ценных бумаг компаниями, входящими в ГК «Дело». Холдинг думает и о размещении на Московской бирже, рассказал председатель Совета директоров группы Сергей Шишкарев на форуме «Транспорт России».

В качестве примера он привел недавнее размещение облигаций портового и железнодорожного субхолдингов, которые привлекли 7,5 млрд рублей и 9,5 млрд рублей соответственно. По словам Сергея Шишкарева, 12% от выпуска портового актива выкупили именно частные лица, и это много. При этом спрос на облигации превысил предложение в полтора раза.

Позднее в своем Telegram-канале он уточнил, что сейчас в обращении находятся облигации ГК «Дело» совокупным объемом более 100 млрд рублей. Из них банкам принадлежит лишь 35%, а остальное — вложения частных лиц как напрямую, так и через институциональных инвесторов.

«Почти 25 тысяч человек владеют облигациями ГК «Дело» и инвестируют свои средства в транспортную отрасль», — уточнил он.

Сегодня ГК «Дело» является одним из крупнейших частных инвесторов в российскую транспортную инфраструктуру. С 2014 года объем капзатрат уже превысил 170 млрд рублей. При этом длинные деньги от размещения облигаций позволяют холдингу финансировать важные проекты.

«Мы очень надеемся, что в дальнейшем все больше и больше вот этих потенциальных частных инвесторов будет заинтересованы во вложении средств», — добавил основатель ГК «Дело».

На этом фоне Шишкарев выступил с заявлением, что группа рассматривает возможность дебютировать на фондовом рынке.

«Не готов называть точные сроки, но мы думаем о том, что вместе с нашим акционером (Росатом – ред.) станем участниками, разместимся на Московской бирже», — отметил он.

Напомним, «Дело» является крупнейшим участником в сфере контейнерных перевозок в России. Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом. С момента своего основания в 1993 году является непубличной компанией. В настоящее время 50% ее акций принадлежит председателю совета директоров Сергею Шишкареву, 49% - госкорпорации «Росатом». Еще 1% был продан в конце прошлого года компании «Р-Альянс», но ожидается, что в ближайшее будет выкуплен обратно Шишкаревым.

